Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится во второй половине мая

Во второй половине мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области в связи с ремонтно-путевыми работами на Шиферная – Пески.

Технологические «окна» запланированы 22, 23 мая с 06:00 до 16:00, с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая, 29 и 30 мая с 06:25 до 14:25.

Обращаем внимание пассажиров, что это отразится на графике движения поездов, курсирующих на участках Москва – Раменское – Ипподром – Виноградово – 88 км – Голутвин, Москва – Куровская – Шатура – Черусти, Рязань-1 – Дивово – Голутвин, Рязань-1 – Ясаково, Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Узуново.

В указанные дни некоторые поезда выведут из расписания, часть проследует по укороченному маршруту, у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.