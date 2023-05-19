Два дополнительных электропоезда начнут курсировать на западном направлении Красноярской железной дороги с 23 мая

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 23 мая назначаются два дополнительных электропоезда на маршрутах западной пригородной зоны – Красноярск-Северный – Кача и Кача – Красноярск:
Поезда будут ходить по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В выходные дни аналогичным расписанием курсируют электропоезда Красноярск-Северный – Кемчуг и Чернореченская – Красноярск.
Время указано местное.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.