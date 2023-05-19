Два дополнительных электропоезда начнут курсировать на западном направлении Красноярской железной дороги с 23 мая

11:29

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 23 мая назначаются два дополнительных электропоезда на маршрутах западной пригородной зоны – Красноярск-Северный – Кача и Кача – Красноярск:

Красноярск-Северный – Кача (отправление со станции Красноярск-Северный в 08:29, прибытие на станцию Кача в 09:51);

поезд Кача – Красноярск (отправление со станции Кача в 10:45, прибытие на станцию Красноярск в 11:58).

Поезда будут ходить по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В выходные дни аналогичным расписанием курсируют электропоезда Красноярск-Северный – Кемчуг и Чернореченская – Красноярск.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.