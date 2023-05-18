Холдинг «ЖД» увеличивает глубину продажи билетов на поезда отправлением до середины августа

16:38

Речь идет о поездах, продажа билетов на которые ранее была ограничена 45 сутками из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

В их числе южные поезда, курсирующие в сообщении:

Москва – Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань;

Анапа – Казань;

Нижний Новгород – Имеретинский Курорт;

из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу, Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск;

а также другие популярные у пассажиров поезда сообщением:

Москва – Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск;

Санкт-Петербург – Смоленск, Белгород, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Самара, Ижевск, Челябинск, Оренбург.

Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время.

Напомним: ранее глубина продажи билетов уже была увеличена на ряд популярных поездов, отправляющихся в июне и июле. По возможности эта работа будет продолжена и далее.