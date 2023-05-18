Холдинг «ЖД» увеличивает глубину продажи билетов на поезда отправлением до середины августа

Речь идет о поездах, продажа билетов на которые ранее была ограничена 45 сутками из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.
В их числе южные поезда, курсирующие в сообщении:
а также другие популярные у пассажиров поезда сообщением:
Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время.
Напомним: ранее глубина продажи билетов уже была увеличена на ряд популярных поездов, отправляющихся в июне и июле. По возможности эта работа будет продолжена и далее.