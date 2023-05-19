Между Архангельском и Москвой будет курсировать новый ежедневный поезд

17:36

В связи с реконструкцией аэропорта в Архангельске и высоким спросом пассажиров на поездки на поездах дальнего следования холдинг «ЖД» назначает новый дополнительный поезд № 234/233 Москва – Архангельск. Он будет курсировать ежедневно за исключением дат, в которые на инфраструктуре будут проводиться плановые ремонтные работы.

В первый рейс поезд отправится из Москвы 26 мая, из Архангельска – 27 мая.

Расписание поезда составлено с учетом удобного для пассажиров времени отправления и прибытия. Так, из Москвы он будет уезжать вечером, в 20:20, с Ярославского вокзала, и прибывать в Архангельск на следующие сутки в 12:47. Из столицы Поморья поезд будет уходить в 17:00 и прибывать на Ярославский вокзал Москвы утром следующего дня в 09:58.

Остановки предусмотрены в Александрове, Данилове, Ярославле, Вологде, Няндоме и Исакогорке.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагон с местами для маломобильных пассажиров. За один рейс поезд сможет перевозить более 600 пассажиров.

Наряду с новым дополнительным поездом между Архангельском и столицей продолжат курсировать поезда № 116/115 Москва – Архангельск и № 16/15 Москва – Архангельск.