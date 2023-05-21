Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги полностью восстановлено

2023-05-21 15:39
Движение поездов на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги полностью восстановлено
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 мая в 15:09 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги.

Движение поездов по перегону осуществляется в обоих направлениях.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга – Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону было приостановлено.

Из-за схода вагонов грузового поезда были задержаны три пассажирских поезда: № 1 Владивосток – Москва на 12 часов 46 минут, № 8 Новосибирск – Владивосток на 6 часов 3 минуты, № 61 Владивосток – Москва на 3 часа 47 минут. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения. Кроме того, был отменен пригородный пассажирский поезд № 6211 Чернышевск – Шилка.

ОАО «ЖД» был назначен дополнительный поезд отправлением 21 мая из Читы по маршруту Чита – Москва для пассажиров, запланировавших поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2.

Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» был создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru