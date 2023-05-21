Движение поездов на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги полностью восстановлено

15:39

21 мая в 15:09 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги.

Движение поездов по перегону осуществляется в обоих направлениях.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга – Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону было приостановлено.

Из-за схода вагонов грузового поезда были задержаны три пассажирских поезда: № 1 Владивосток – Москва на 12 часов 46 минут, № 8 Новосибирск – Владивосток на 6 часов 3 минуты, № 61 Владивосток – Москва на 3 часа 47 минут. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения. Кроме того, был отменен пригородный пассажирский поезд № 6211 Чернышевск – Шилка.

ОАО «ЖД» был назначен дополнительный поезд отправлением 21 мая из Читы по маршруту Чита – Москва для пассажиров, запланировавших поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2.

Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» был создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.