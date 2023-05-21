Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги

2023-05-21 09:39
Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 мая 2023 года в 09:23 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате схода вагонов грузового поезда.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 8 Владивосток – Новосибирск отправлены по маршрутам следования. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения.

Восстановительные работы на месте схода продолжаются. В ликвидации последствий происшествия помимо 4 восстановительных поездов задействовано 257 сотрудников путевого комплекса.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга – Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону приостанавливалось.

Из-за схода вагонов грузового поезда были задержаны два пассажирских поезда: № 1 Владивосток – Москва на 13 часов 30 минут, № 8 Новосибирск – Владивосток на 5 часов 30 минут. Отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка.

ОАО «ЖД» назначен дополнительный поезд отправлением 21 мая из Читы по маршруту Чита – Москва для пассажиров, запланировавших поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» – 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru