21 мая 2023 года в 09:23 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате схода вагонов грузового поезда.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 8 Владивосток – Новосибирск отправлены по маршрутам следования. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения.

Восстановительные работы на месте схода продолжаются. В ликвидации последствий происшествия помимо 4 восстановительных поездов задействовано 257 сотрудников путевого комплекса.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга – Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону приостанавливалось.

Из-за схода вагонов грузового поезда были задержаны два пассажирских поезда: № 1 Владивосток – Москва на 13 часов 30 минут, № 8 Новосибирск – Владивосток на 5 часов 30 минут. Отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка.

ОАО «ЖД» назначен дополнительный поезд отправлением 21 мая из Читы по маршруту Чита – Москва для пассажиров, запланировавших поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» – 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.