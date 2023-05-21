ОАО «ЖД» назначает дополнительный поезд Чита – Москва для пассажиров поезда Владивосток – Москва

06:15

ОАО «ЖД» назначает отправление из Читы дополнительного поезда по маршруту Чита – Москва для перевозки пассажиров, планирующих отправиться в поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2. Поезд отправится из Читы по маршруту в соответствии с расписанием движения поезда № 1 Владивосток – Москва в 15:00 (мск) 21 мая.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда.

Задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток – Москва. Пассажиры задержанного поезда будут обеспечены дополнительным питанием.

Ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск – Владивосток.

Отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка, № 6212 Шилка – Чернышевск.

Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» – 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.