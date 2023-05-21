Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «ЖД» назначает дополнительный поезд Чита – Москва для пассажиров поезда Владивосток – Москва

2023-05-21 06:15
ОАО «ЖД» назначает дополнительный поезд Чита – Москва для пассажиров поезда Владивосток – Москва
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «ЖД» назначает отправление из Читы дополнительного поезда по маршруту Чита – Москва для перевозки пассажиров, планирующих отправиться в поездку в поезде № 1 Владивосток – Москва от станции Чита-2. Поезд отправится из Читы по маршруту в соответствии с расписанием движения поезда № 1 Владивосток – Москва в 15:00 (мск) 21 мая.

Напомним: 20 мая в 19:59 (мск) на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда.

Задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток – Москва. Пассажиры задержанного поезда будут обеспечены дополнительным питанием.

Ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск – Владивосток.

Отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка, № 6212 Шилка – Чернышевск.

Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» создан оперативный штаб. Работами на месте происшествия руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» – 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru