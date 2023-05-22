Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Тактовое движение электропоездов запустили по маршруту Ораниенбаум – Санкт-Петербург

2023-05-22 15:08
С 22 мая 2023 года на участке Ораниенбаум – Санкт-Петербург Балтийского направления Октябрьской железной дороги запущено тактовое движение пригородных электропоездов. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «ЖД» Виктор Голомолзин и другие официальные лица.

«В прошлом году было открыто тактовое движение между Петербургом и Павловском. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект удался. Маршрут пользуется популярностью. Отмечается стабильный ежемесячный рост пассажиропотока на этом направлении. Поэтому было принято решение распространить пилотный проект также на Ораниенбаумское направление. В последние годы здесь растет количество пассажиров. Тактовое движение на этом направлении будет тестироваться в течение летнего периода. Исходя из востребованности примем решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов. Самое главное: мы вписываем электричку в общегородскую транспортную систему», – подчеркнул Александр Беглов.

«Сегодня компания «Российские железные дороги» занимается развитием тактового движения пригородных и городских электропоездов по всей стране. Оно не только помогает разгрузить улично-дорожную сеть мегаполисов и приносит существенный рост пассажиропотока, как это произошло, например, в направлении Павловска: мы делаем все, чтобы поездки для пассажиров с каждым разом становились только удобнее, задействуем скоростной комфортабельный подвижной состав. Мы видим, что пассажиры выбирают тактовое движение и администрация Санкт-Петербурга поддерживает нас в наших начинаниях», – отметил Дмитрий Пегов.

С 22 мая 2023 года в часы пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Санкт-Петербург и обратно будет курсировать еще три пригородных поезда. Таким образом, в самое востребованное у пассажиров утреннее и вечернее время поезда на участке будут ходить с интервалом в 15 минут.

Поезда будут следовать по рабочим дням в утренние и вечерние пиковые часы по следующему расписанию:

  • отправление со станции Ораниенбаум с 06:30 до 09:00 каждые 15 минут;
  • отправление с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга с 17:00 до 19:30 каждые 15 минут.

Для организации тактового движения была проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры, в том числе отремонтированы переезды, чтобы увеличить пропускную способность автомобильного транспорта, а также железнодорожные пути, вокзалы и перронное хозяйство.

