Туристический поезд «Бобренок» будет курсировать по будням с 23 мая

В связи с ростом спроса на поездки в Воронежский природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова туристический поезд № 931/932 «Бобренок» сообщением Воронеж-1 – о. п. имени Пескова – Хава с 23 мая по 30 июня будет курсировать ежедневно, кроме понедельника.

Из Воронежа состав будет отправляться в 09:05 и прибывать на о. п. имени Пескова (заповедник) в 10:33, на станцию Хава – в 11:08. В обратном направлении со станции Хава поезд будет отправляться в 14:05, в 14:45 – от о. п. им. Пескова. Прибытие на станцию Воронеж-1 – в 16:06.

Напомним: «Бобреэнок» – современный рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами – начал курсировать по выходным и праздничным дням 29 апреля. Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой составляет 7 часов.

Подробную информацию о расписании движения поезда можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» — 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.