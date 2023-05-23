Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги изменится 25 и 26 мая

12:30

В связи с ремонтными работами на участке Камарчага – Балай Красноярской железной дороги расписание некоторых пригородных поездов восточного направления изменится 25 и 26 мая

25 мая вечерний электропоезд Красноярск – Заозерная отправится в рейс со станции Красноярск на 30 минут раньше – в 20:00 (вместо 20:30). Прибытие на станцию Заозерная в 23:41 (вместо 00:11).

В этот же день отменяется беспересадочный поезд Снежница – Красноярск – Заозерная.

26 мая на 14 минут позже отправится в поездку утренний электропоезд Уяр – Красноярск. Отправление со станции Уяр – в 04:45 (вместо 04:31), прибытие на станцию Красноярск – в 08:09 (вместо 07:31).

Время местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.