Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги изменится 25 и 26 мая

2023-05-23 12:30
Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги изменится 25 и 26 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с ремонтными работами на участке Камарчага – Балай Красноярской железной дороги расписание некоторых пригородных поездов восточного направления изменится 25 и 26 мая

25 мая вечерний электропоезд Красноярск – Заозерная отправится в рейс со станции Красноярск на 30 минут раньше – в 20:00 (вместо 20:30). Прибытие на станцию Заозерная в 23:41 (вместо 00:11).

В этот же день отменяется беспересадочный поезд Снежница – Красноярск – Заозерная.

26 мая на 14 минут позже отправится в поездку утренний электропоезд Уяр – Красноярск. Отправление со станции Уяр – в 04:45 (вместо 04:31), прибытие на станцию Красноярск – в 08:09 (вместо 07:31).

Время местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru