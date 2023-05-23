Расписание электропоезда Красноярской магистрали Иланская – Уяр изменится с 24 мая

11:55

По просьбам пассажиров вносятся изменения в график движения электропоезда Иланская –Уяр, позволяющие объединить его с пригородным маршрутом Решоты – Иланская.

С 24 мая электропоезд Иланская – Уяр, курсирующий по средам, будет отправляться в рейс на 23 минуты позже – в 09:30 (вместо 09:07).

Это позволит пассажирам пригородного поезда Решоты – Иланская (отправление со станции Решоты в 07:46, прибытие в Иланский в 09:20) совершать комфортную пересадку в Иланском.

Отметим, что по такому же расписанию стыковочный маршрут курсирует по воскресеньям.

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.