Дневной поезд «Ласточка» соединит станции Аэропорт Сочи и Майкоп с 1 июня

16:32

Для улучшения транспортного обслуживания жителей Адыгеи и Краснодарского края с 1 июня назначается поезд № 814 сообщением Аэропорт Сочи – Майкоп. На маршруте будут ходить комфортабельные составы «Ласточка».

Отправиться в путь новым поездом пассажиры смогут ежедневно. От станции Аэропорт Сочи он будет уходить ежедневно в 06:41 и прибывать в Майкоп в 12:41. Отправление поезда из столицы Адыгеи – в 16:10, прибытие на конечную станцию – в 22:10.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская и Белореченская.

«Ласточка» Аэропорт Сочи – Майкоп станет вторым дневным поездом, который свяжет столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сейчас жители республики могут добраться в Сочи поездом № 834 сообщением Майкоп – Имеретинский Курорт. Из Майкопа он совершает утренний рейс, из Имеретинского Курорта – вечерний.

Напомним: «Ласточки» дальнего следования со станции Аэропорт Сочи в данный момент курсируют до станций Анапа, Новороссийск и Ростов-Главный. Эти поезда пользуются большой популярностью среди пассажиров.

Продажа проездных документов на поезд уже открыта. Более подробную информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.