Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительный пригородный поезд доставит пассажиров на фестиваль «Ночь в Дивногорье» 17 июня

2023-05-24 14:58
Дополнительный пригородный поезд доставит пассажиров на фестиваль «Ночь в Дивногорье» 17 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В субботу, 17 июня, назначается дополнительный пригородный поезд для пассажиров, планирующих посетить фестиваль «Ночь в Дивногорье» в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область):

  • № 6114/6113 сообщением Воронеж-1 – Копанище отправлением в 12:05, прибытием на о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») в 14.32, прибытием на станцию Копанище в 14:40;
  • № 6114/6113 сообщением Копанище – Воронеж-1 отправлением со станции Копанище в 22:37, отправлением с о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») в 22:44, прибытием на станцию Воронеж-1 в 01:33 (18 июня).

В пути следования предусмотрены остановки Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Откос, Крупенниково, Дивногорье.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru