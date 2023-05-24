Дополнительный пригородный поезд доставит пассажиров на фестиваль «Ночь в Дивногорье» 17 июня

14:58

В субботу, 17 июня, назначается дополнительный пригородный поезд для пассажиров, планирующих посетить фестиваль «Ночь в Дивногорье» в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область):

№ 6114/6113 сообщением Воронеж-1 – Копанище отправлением в 12:05, прибытием на о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») в 14.32, прибытием на станцию Копанище в 14:40;

№ 6114/6113 сообщением Копанище – Воронеж-1 отправлением со станции Копанище в 22:37, отправлением с о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») в 22:44, прибытием на станцию Воронеж-1 в 01:33 (18 июня).

В пути следования предусмотрены остановки Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Откос, Крупенниково, Дивногорье.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.