Школьники и студенты более 50 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички через мобильное приложение «ЖД Пассажирам»

Услуга покупки льготных билетов для школьников и студентов на электрички с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» сегодня доступна пассажирам 23 пригородных пассажирских компаний, осуществляющих перевозку в пригородном железнодорожном сообщении на территории 51 субъекта РФ:

АО «Калининградская ППК» (Калининградская область);

АО «Северо-Западная ППК» (Санкт-Петербург, Ленинградская область);

АО «Волго-Вятская ППК» (Удмуртская республика, Нижегородская область, Владимирская область);

АО «Содружество» (Удмуртская республика, Республика Татарстан);

АО «Северная ППК» (Ярославская область, Архангельская область, Костромская область, Ивановская область, Владимирская область, Республика Коми);

АО «Северо-Кавказская ППК» (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская республика);

АО «Кубань Экспресс-пригород» (Краснодарский край, Республика Адыгея);

АО «ППК «Черноземье» (Воронежская область, Белгородская область, Тамбовская область, Курская область, Липецкая область);

АО «Саратовская ППК» (Пензенская область, Саратовская область);

АО «Самарская ППК» (Самарская область);

АО «Волгоградтранспригород (Волгоградская область, Астраханская область);

АО «Башкортостанская ППК» (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Челябинская, Оренбургская области);

АО «Свердловская ПК» (Свердловская, Тюменская, Оренбургская, Челябинская и Курганская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский АО);

АО «Пермская ПК» (Пермский край, Удмуртская республика);

АО «Омск-пригород» (Омская область);

АО «Экспресс-пригород» (Новосибирская область);

АО «Алтай-Пригород» (Алтайский край);

АО «Кузбасс-Пригород» (Кемеровская область);

АО «Краспригород» (Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область);

АО «Байкальская ППК» (Иркутская область);

АО «Забайкальская ППК» (Забайкальский край);

АО «Экспресс-Приморья» (Амурская область);

АО «ПК «Сахалин» (Сахалинская область).

С каждым годом услуга оформления льготных билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» становится все более востребованной. Так, с января по апрель 2023 года с помощью приложения было оформлено 520 тыс. льготных проездных документов для учащихся. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Технология оформления льготных проездных документов для учащихся в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» зависит от системы продаж перевозчика, поэтому в некоторых случаях требуется предварительная регистрация льготного профиля учащихся в билетных кассах. Комиссия за покупку билета в приложении не взимается.

Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.

Напомним: услугу оформления льготных билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» начали предоставлять в 2021 году 8 пригородных пассажирских компаний, являющихся перевозчиками в пригородном железнодорожном сообщении на территории 18 субъектов. Постепенно география услуги расширялась. В скором времени, после доработки программного обеспечения, ею смогут воспользоваться еще и пассажиры АО «Северо-Западная ППК» на территории Республики Карелия, Псковской и Мурманской областей.