С 1 июня назначены дополнительные поезда на Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском и Черняховском направлениях Калининградской магистрали

2023-05-25 12:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 июня назначены дополнительные поезда на Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском и Черняховском направлениях. Также у нескольких поездов изменяется периодичность курсирования.

В частности, «Ласточки» дополнительно назначены в Светлогорск (отправление по выходным и праздничным дням с Южного вокзала в 21:06, из Светлогорска в 22:22) и Зеленоградск (отправление с Северного вокзала по рабочим дням в 09:46, с Южного вокзала по выходным и праздничным дням в 21:39, обратно в 22:43).

Кроме того, на Зеленоградском направлении несколько поездов, курсирующих с минимальным количеством остановок, теперь будут отправляться каждый день (отправление с Южного вокзала в Зеленоградск в 16:43 и 21:00, из Зеленоградска в Калининград в 10:30, 17:50 и 21:55).

На Балтийском направлении ежедневно будут курсировать поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 08:10 и 09:50, из Балтийска в 16:20 и 19:06.

На Черняховском направлении по выходным и праздничным дням назначается ранний утренний поезд из Чернышевского в Калининград. Рельсобус будет отправляться со станции Чернышевское в 07:17, прибывать на Южный вокзал в 09:44.

На ежедневный режим переводится вечерний поезд, который отправляется в Чернышевское с Южного вокзала в 18:23.

Изменения внесены согласно параметрам сезонного расписания и областного заказа.

Расписание опубликовано на сайте АО «КППК», сайте Калининградской железной дороги, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

