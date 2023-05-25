Расписание городских электричек на дивногорском направлении Красноярской железной дороги изменится с 29 мая

Расписание городских электричек на дивногорском направлении Красноярской железной дороги изменится с 29 мая

09:25

График движения городских электропоездов дивногорского направления Красноярской магистрали изменится с 29 мая.

Так, первый утренний электропоезд Красноярск – Дивногорск будет выходить в рейс со станции Красноярск на 13 минут раньше – в 04:15 (вместо 04:28).

Первая электричка Дивногорск – Красноярск будет отправляться с начальной станции на 8 минут раньше – в 05:51 (вместо 05:59).

Остальные электропоезда, курсирующие по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск, также будут отправляться в поездки раньше: отклонение от действующего расписания составит от 2 до 5 минут.

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.