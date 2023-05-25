ЖД обсудили с сенаторами и депутатами от южных регионов России вопросы готовности холдинга к летней пассажирской кампании 2023 года

25 мая в центральном офисе ОАО «ЖД» в Москве состоялась рабочая встреча руководителей холдинга с сенаторами и депутатами Государственной думы Российской Федерации от южных регионов России.

В ходе встречи участники осмотрели Главный центр управления Российских железных дорог, где ознакомились с системами мониторинга движения пассажирских поездов, хода строительных работ на железнодорожной инфраструктуре, работой железнодорожных вокзалов и касс и т. д.

Участники совещания обсудили предстоящий летний отпускной сезон, включая вопросы доступности билетов на поезда, следующие в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа, качество подвижного состава, услуг и сервисов в поездах.

«Мы на регулярной основе сотрудничаем и проводим встречи в самых разных форматах с представителями как Совета Федерации, так и Государственной думы РФ. Это и парламентские слушания, и дни ЖД в Совете Федерации, и встречи с депутатскими группами отдельных фракций и т. д. В отдельных выступлениях в ходе этих встреч звучали предложения отдельно собраться и подробно обсудить готовность холдинга «ЖД» к предстоящему сезону летних перевозок железнодорожным транспортом в условиях закрытых аэропортов с целью совместно находить решения проблемных моментов», – отметил директор ОАО «ЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.

С учетом увеличения спроса в южном направлении летом текущего года на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод будет предложено около 13,4 млн мест, что на 26,4% больше продаж билетов за аналогичный период прошлого года. Этого удастся достигнуть за счет запланированного назначения более 1 тыс. дополнительных рейсов.

Всего этим летом в сообщении с курортами Краснодарского края и здравницами Ставрополья планируется перевезти около 11,2 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Обеспечивать перевозки пассажиров на южных направлениях будут более 5,7 тыс. вагонов, из которых будут формироваться составы поездов. Всего в предстоящий летний сезон в дальнем следовании планируется задействовать около 15 тыс. вагонов различных типов. Для удовлетворения спроса на перевозку на южных направлениях традиционно курсируют двухэтажные поезда, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, из Москвы в Кисловодск. А 27 мая двухэтажный поезд начнет курсировать между Уфой и Имеретинским Курортом. Его маршрут будет проходить через такие крупные агломерации, как Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар и др.

В период проведения летней оздоровительной кампании ожидается перевезти свыше 620 тыс. детей в составе организованных детских групп. Для их перевозки сформировано 14 составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения (кулерами) и системами кондиционирования воздуха.

Кроме того, в условиях возросшей нагрузки на железнодорожный транспорт прорабатывается вопрос организации комбинированных маршрутов следования детских групп. Так, детские группы, прибывающие в аэропорты курортов Юга России авиационным транспортом, проследуют железнодорожным транспортом в направлении Черноморского побережья.

Руководители холдинга «ЖД» также напомнили сенаторам и депутатам Государственной думы Российской Федерации о вынужденной необходимости ограничить глубину продажи билетов на ряд поездов до 45 суток по причине масштабных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Центральном транспортном узле. В настоящее время после завершения работ по планированию окон и корректировки маршрута следования многим поездам уже возвращена глубина продажи до середины августа.

«Понимая важность вопроса, мы делаем все возможное для увеличения сроков предварительной продажи проездных документов и на другие поезда южного направления. Данный вопрос стоит на постоянном контроле у руководства компании», – подчеркнул начальник департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД» Николай Костенко.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю депутат от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин поблагодарил участников совещания за встречу, результаты которой они донесут до своих избирателей.

«Мы соберем, объединим и рассмотрим все актуальные вопросы по ценам, льготам, маршрутам, безопасности, будем обращаться в различные органы власти, местные и федеральные, чтобы их решить как можно быстрее и создать более комфортные условия и пассажирам, и железнодорожникам», – отметил депутат.