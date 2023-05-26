Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать в дни проведения ПМЭФ

16:50

Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума ОАО «ЖД» назначены дополнительные поезда «Сапсан» c 13 по 18 июня.

Москва – Санкт-Петербург

Номер поезда Дата отправления Время отправления Время прибытия Остановки 774 13, 15, 16 июня 15:40 19:25 786 17, 18 июня 21:00 00:48

Санкт-Петербург – Москва

Номер поезда Дата отправления Время отправления Время прибытия Остановки 763 17 июня 11:00 14:43 767 17, 18 июня 13:00 17:00 Бологое, Тверь

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.