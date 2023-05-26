Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать в дни проведения ПМЭФ

Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума ОАО «ЖД» назначены дополнительные поезда «Сапсан» c 13 по 18 июня.
Москва – Санкт-Петербург
|
Номер поезда
|
Дата отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
774
|
13, 15, 16 июня
|
15:40
|
19:25
|
|
786
|
17, 18 июня
|
21:00
|
00:48
|
Санкт-Петербург – Москва
|
Номер поезда
|
Дата отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
763
|
17 июня
|
11:00
|
14:43
|
|
767
|
17, 18 июня
|
13:00
|
17:00
|
Бологое, Тверь
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.
Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.