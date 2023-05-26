Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать в дни проведения ПМЭФ

2023-05-26 16:50
Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума ОАО «ЖД» назначены дополнительные поезда «Сапсан» c 13 по 18 июня.

Москва – Санкт-Петербург

Номер поезда

Дата отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

774

13, 15, 16 июня

15:40

19:25

 

786

17, 18 июня

21:00

00:48

 

Санкт-Петербург – Москва

Номер поезда

Дата отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

763

17 июня

11:00

14:43

 

767

17, 18 июня

13:00

17:00

Бологое, Тверь

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона 8 (800) 775-00-00.

