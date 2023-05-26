Дополнительный пригородный поезд в Дивногорье назначается в День России

12 июня в День России назначается дополнительный пригородный поезд сообщением Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1 для пассажиров, планирующих посетить Дивногорский Свято-Успенский монастырь и природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» (Воронежская область):
В пути следования (туда и обратно) предусмотрены остановки Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Крупенниково, о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь).
Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.