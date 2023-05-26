Дополнительный пригородный поезд в Дивногорье назначается в День России

14:44

12 июня в День России назначается дополнительный пригородный поезд сообщением Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1 для пассажиров, планирующих посетить Дивногорский Свято-Успенский монастырь и природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» (Воронежская область):

№ 6004/6003 сообщением Воронеж-1 – Копанище отправлением в 09:25, прибытием на о. п. 143 км (музей-заповедник «Дивногорье») в 11:45, прибытием на станцию Копанище в 11:50;

№ 6004/6003 сообщением Копанище – Воронеж-1 отправлением со станции Копанище в 15:49, отправлением с о. п. 143 км (музей-заповедник «Дивногорье») в 15:55, прибытием на станцию Воронеж-1 в 18:19.

В пути следования (туда и обратно) предусмотрены остановки Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Крупенниково, о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь).

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.