Бизнес-залы на московских вокзалах посетили 500 тыс. пассажиров

2023-05-26 13:56
Бизнес-залы на московских вокзалах посетили 500 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 мая на Павелецком вокзале состоялось торжественное поздравление 500-тысячного посетителя бизнес-залов нового формата. Обладателем диплома и памятных подарков стала жительница столицы Елена Король.

Бизнес-залы нового формата – один из ключевых проектов в рамках работы по преобразованию вокзальных комплексов в комфортные многофункциональные площадки. Концепция бизнес-залов подразумевает разделение помещений на несколько функциональных пространств: для работы, отдыха, развлечения детей. При этом особое внимание уделяется питанию посетителей по системе «шведского стола». Гостям на выбор предлагается выбрать салаты и холодные закуски, горячие блюда, чай и кофе.

Посетить бизнес-зал без дополнительной платы могут дети до 5 лет, владельцы карт программ лояльности Persona.aero, Grey Wall Pass, Golden Key, DragonPass и MILEONAIR, а также пассажиры премиальных классов обслуживания определенного перечня поездов.

С начала 2023 года бизнес-залы посетили порядка 84 тыс. человек. В настоящее время пространства представлены на Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы, Московском вокзале в Санкт-Петербурге, на вокзальных комплексах Волгоград, Сочи, Нижний Новгород, Иваново, Петрозаводск, Уфа, Владивосток и Ростов-Главный. В этом году запланировано открытие бизнес-залов на вокзалах Адлер и Екатеринбург, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

