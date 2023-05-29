В июне будет увеличен состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва

15:04

В июне по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721/722 «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23 и 25 июня в 20:57, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:07. Из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24, 26 июня в 04:55 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:06.

Напомним: с 1 июня между Нижним Новгородом и Ивановом начнет ходить новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. Он будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. Из Иванова он будет отправляться в 06:55, прибывать в Нижний Новгород в 10:05. В пути следования также предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.