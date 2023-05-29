Специальный тариф на групповые поездки пригородными поездами будет действовать в Башкирии в летний период

14:53

С 1 июня по 31 августа 2023 года в Республике Башкортостан устанавливается отдельный сниженный тариф на приобретение проездных документов для организованной группы пассажиров платной категории от 15 человек.

Решение принято на законодательном уровне Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам при поддержке регионального Министерства предпринимательства и туризма по инициативе Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская ППК».

Так, к примеру, стоимость проезда на пригородном поезде от Уфы до Айгира составляет 509,60 рублей, для туристической группы от 15 человек проезд по этому маршруту составит по 254,80 рубля с человека.

Для того чтобы получить скидку, необходимо оставить заявку на групповую перевозку с указанием маршрута, даты поездки и количества пассажиров на сайте пригородной компании. Дата подачи заявки составляет не менее пяти дней до планируемой даты поездки.

Отметим, что Республика Башкортостан – первый субъект РФ, который проработал вопрос установления отдельного тарифа, позволяющего получить скидку до 50% на групповые поездки, что, безусловно, будет способствовать развитию внутреннего туризма в регионе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.