Первая скоростная «Ласточка» отправится из Нижнего Новгорода в Иваново 1 июня

2023-05-30 13:06
1 июня в 19:07 из Нижнего Новгорода в Иваново в первый рейс отправится новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742.

Как сообщалось ранее, поезд будет курсировать ежедневно, находясь в пути 3 часа 10 минут. На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

«Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Иваново будет курсировать в комплектации «Премиум». В ней представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалетные комнаты.

Кроме того, вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.

Уважаемые журналисты, приглашаем вас принять участие в мероприятии!

Дата и время: 1 июня 2023 года (четверг), 18:40-19:10.

Время и место сбора: 18:20-18:30 (мск), железнодорожный вокзал Нижний Новгород (пл. Революции, 2А), центральный зал.

О своем участии просьба сообщить по электронной почте ncos_PugachevAD@grw.ru или по телефону +7 (831) 248-47-55 (начальник отдела по работе со СМИ пресс-службы ГЖД Алексей Пугачев), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

