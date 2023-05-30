Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской магистрали изменится в июне

2023-05-30 10:54
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской магистрали изменится в июне
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня с 10:50 до 14:30 на участке Каналстрой – Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Кроме того, преимущественно в выходные дни 3-4, 10-11, 11-12 июня (с 19:00 до 05:30) и 4-5 июня (с 23:00 до 09:30) железнодорожники заменят 4 стрелочных перевода на станции Икша.

В связи с этим в будние дни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва – Савелово, Лобня – Вербилки и Дубна – Дмитров, а 3-5 и 10-12 июня – между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках Москва – Дубна и Икша – Поворово-3.

На Белорусском направлении 2-3 и 3-4 июня (с 23:00 до 09:00) продолжится строительство дополнительных 3 и 4 главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4. В связи с этим некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск, выведут из расписания.

На Ярославском направлении в выходные дни с 10:00 3 июня до 10:00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская – Москва. В связи с этим отменены несколько поездов на участках Москва – Лосиноостровская – Мытищи – Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru