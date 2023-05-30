Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской магистрали изменится в июне

10:54

В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня с 10:50 до 14:30 на участке Каналстрой – Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Кроме того, преимущественно в выходные дни 3-4, 10-11, 11-12 июня (с 19:00 до 05:30) и 4-5 июня (с 23:00 до 09:30) железнодорожники заменят 4 стрелочных перевода на станции Икша.

В связи с этим в будние дни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва – Савелово, Лобня – Вербилки и Дубна – Дмитров, а 3-5 и 10-12 июня – между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках Москва – Дубна и Икша – Поворово-3.

На Белорусском направлении 2-3 и 3-4 июня (с 23:00 до 09:00) продолжится строительство дополнительных 3 и 4 главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4. В связи с этим некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск, выведут из расписания.

На Ярославском направлении в выходные дни с 10:00 3 июня до 10:00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская – Москва. В связи с этим отменены несколько поездов на участках Москва – Лосиноостровская – Мытищи – Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.