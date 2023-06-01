Расписание некоторых пассажирских поездов изменится на БАМе в июне 2023 года

В связи с выполнением ремонтных работ на участке Окунайский – Гарбилка Байкало-Амурской магистрали с 1 по 29 июня 2023 года изменится расписание движения пассажирских поездов №№ 378 и 372 сообщением Вихоревка – Усть-Илимск.

Разница с действующим расписанием составит от 7 до 37 минут.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.