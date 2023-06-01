Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

17 и 18 июня отменяется курсирование электропоездов на Дивногорском направлении Красноярской железной дороги

2023-06-01 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 и 18 июня, в субботу и воскресенье, продолжится модернизация путевой инфраструктуры пассажирской ветки Енисей – Дивногорск. Работы пройдут на перегонах, примыкающих к станции Дивногорск. В связи с этим в указанные дни движение электропоездов осуществляться не будет.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним: капитальный ремонт ветки Енисей – Дивногорск стартовал 22 апреля. Железнодорожники ведут его круглосуточно, с вечера пятницы до утра понедельника. За выходные они поэтапно обновляют участок за участком, укладывая новый путь «под ключ». Это позволяет не останавливать движение электропоездов в будни, когда ими пользуется работающее население.

По решению Министерства транспорта Красноярского края в выходные дни на маршрут Красноярск – Дивногорск выводятся дополнительные автобусы. Так, по субботам и воскресеньям автобусы №№ 106, 109 и 146 совершают по 57 рейсов из Красноярска в Дивногорск и обратно (вместо 47), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

 

