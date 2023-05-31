Новый межгосударственный поезд соединит Самару и Республику Беларусь с 14 июня

16:36

Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении в целом и на направлении Минск – Самара в частности с 14 июня холдингом «ЖД» назначен новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. Ранее путешествовать между этими городами можно было только с пересадками.

В первый рейс поезд отправится из Самары 14 июня, из Минска – 16 июня. Поезд будет курсировать раз в неделю, отправляясь из Самары каждую среду в 13:30 и прибывая в Минск на следующий день в 23:53. Из столицы Республики Беларусь он будет уезжать каждую пятницу в 21:57 и прибывать в Самару через день в 08:56.

Остановки предусмотрены в Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагон с местами для маломобильных пассажиров. За один рейс поезд сможет перевозить более 600 пассажиров.

Планируется, что поезд будет ходить весь летний сезон – до середины сентября.

Билеты на поезд № 275/276 уже в продаже. Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», а также в кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД».