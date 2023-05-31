В преддверии 300-летия Екатеринбурга пассажиры пригородных поездов могут получить скидку на проезд в границах муниципалитета

16:05

На Свердловской магистрали в пригородных поездах в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) Екатеринбурга в преддверии 300-летия столицы Урала будет применяться скидка 20% на абонементные билеты.

Специальная цена установлена перевозчиком АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на поездки в электричках, курсирующих в формате «наземного метро» в границах муниципалитета, с 1 июня по 31 августа. Она распространяется на абонементные билеты следующих видов: «Ежедневно на 1 месяц», «Ежедневно на 10 дней», «Рабочего дня на 10 дней», «Рабочего дня на 20 дней». Оформить их можно в стационарных пригородных кассах СПК. Подробности – в кассах и на сайте перевозчика.

Напомним: благодаря объединению в феврале 2023 года единым тарифом 35 железнодорожных станций в центральных и отдаленных районах муниципалитета, включению дополнительного количества пригородных поездов в городские перевозки, востребованность поездок у пассажиров увеличилась на 24%. Сейчас ЕГТ – это 142 электрички, курсирующие на маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, Разъезд Приисковый, 1639 км, Северка. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть в нужное место, минуя транспортные заторы. При этом «принять на борт» они могут единовременно свыше 250 пассажиров, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

С начала действия тарифа (с 24 февраля) по 30 мая пригородные поезда перевезли в зоне действия ЕГТ более 560 тыс. пассажиров. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный Завод – Первомайская. На этом направлении поезда перевезли порядка 22 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.