Дополнительные поезда к Черному морю назначены на летний сезон на Свердловской железной дороге

13:16

На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья. Они будут отправляться по маршрутам:

№ 290/289 Екатеринбург – Анапа;

№523/524 Екатеринбург – Имеретинский Курорт;

№ 525/526 Екатеринбург – Новороссийск;

№ 522/521 Приобье – Новороссийск;

№ 497/498 Нижневартовск – Анапа – Тюмень;

№ 557/558 Тюмень – Анапа;

№ 557/503 Тюмень – Анапа – Уфа;

№ 499/493 Тюмень – Анапа – Ульяновск;

№ 499/500 Тюмень – Анапа – Новый Уренгой;

№ 589/590 Тюмень – Имеретинский Курорт;

№ 589/590 Тюмень – Имеретинский Курорт – Уфа.

Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

В целом, за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами Черноморского побережья запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.