Дополнительные поезда к Черному морю назначены на летний сезон на Свердловской железной дороге

На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья. Они будут отправляться по маршрутам:
Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.
В целом, за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами Черноморского побережья запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.
Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.