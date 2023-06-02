Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда к Черному морю назначены на летний сезон на Свердловской железной дороге

2023-06-02 13:16
Дополнительные поезда к Черному морю назначены на летний сезон на Свердловской железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья. Они будут отправляться по маршрутам:

  • № 290/289 Екатеринбург – Анапа;
  • №523/524 Екатеринбург – Имеретинский Курорт;
  • № 525/526 Екатеринбург – Новороссийск;
  • № 522/521 Приобье – Новороссийск;
  • № 497/498 Нижневартовск – Анапа – Тюмень;
  • № 557/558 Тюмень – Анапа;
  • № 557/503 Тюмень – Анапа – Уфа;
  • № 499/493 Тюмень – Анапа – Ульяновск;
  • № 499/500 Тюмень – Анапа – Новый Уренгой;
  • № 589/590 Тюмень – Имеретинский Курорт;
  • № 589/590 Тюмень – Имеретинский Курорт – Уфа.

Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

В целом, за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами Черноморского побережья запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru