С 5 июня изменяется расписание электропоезда Калининград – Багратионовск

12:35

С 5 июня корректируется расписание пригородного поезда № 6316 сообщением Калининград – Багратионовск.

Начиная с этой даты, рельсовый автобус будет отправляться с Южного вокзала в 17:30 – на 10 минут позже, чем в действующем расписании, и так же позже прибывать на станции в пути следования. Новое время прибытия в Багратионовск – 18:23.

Периодичность курсирования (по рабочим дням) не меняется.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.