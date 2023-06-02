Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 5 июня изменяется расписание электропоезда Калининград – Багратионовск

2023-06-02 12:35
С 5 июня изменяется расписание электропоезда Калининград – Багратионовск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 5 июня корректируется расписание пригородного поезда № 6316 сообщением Калининград – Багратионовск.

Начиная с этой даты, рельсовый автобус будет отправляться с Южного вокзала в 17:30 – на 10 минут позже, чем в действующем расписании, и так же позже прибывать на станции в пути следования. Новое время прибытия в Багратионовск – 18:23.

Периодичность курсирования (по рабочим дням) не меняется.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru