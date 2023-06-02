Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкирии организовано тактовое движение электропоездов в границах Уфимской городской агломерации

2023-06-02 10:40
Учитывая высокий спрос на перевозку пассажиров пригородными поездами в Уфе, в дополнение к действующему расписанию с 5 июня назначен пригородный поезд № 7433 сообщением Тавтиманово (отпр. 06:42) – Уфа (приб. 07:48, отпр. 07:55) – Дёма (приб. 08:10). Время местное.

Назначение дополнительного состава позволило организовать в Уфимской городской агломерации тактовое движение электропоездов с получасовым интервалом в утренние и вечерние часы.

Таким образом, с 5 июня количество электропоездов в будни в черте Уфимской городской агломерации составит 24, в выходные – 25. Все рейсы будут выполнять современные городские электропоезда.

Реализация проекта позволит пассажирам с большим комфортом и без пробок добираться до мест работы и учебы. Кроме того, актуальность увеличения частоты движения обусловлена скорым закрытием Шакшинского моста на капитальный ремонт, в связи с чем самым удобным видом транспорта для жителей микрорайона Шакша, села Иглино и Иглинского района станут пригородные электропоезда.

Отметим, что запуск тактового движения стал возможен благодаря комплексному развитию железнодорожной инфраструктуры в границах Уфимской городской агломерации при поддержке правительства Республики Башкортостан, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

