Скоростная «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново совершила первый рейс

1 июня в 19:07 из Нижнего Новгорода в Иваново отправился новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742.

В торжественном отправлении поезда приняли участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, заместитель главы администрации города, глава Канавинского района города Нижнего Новгорода Олег Алёшин.

«Сегодня Нижний Новгород – это туристический кластер. Время в пути до Иваново уменьшается почти в два раза по сравнению с обычными поездами на этом направлении. Уверен, что этот маршрут станет удобным и любимым для жителей двух городов. Они смогут по достоинству оценить туристический и промышленный потенциал наших регионов», – отметил Сергей Дорофеевский.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. Из Иваново он будет отправляться в 06:55, прибывать в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути – 3 часа 10 минут. На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.