В Москве открыли новый вестибюль станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и будущего МЦД-4

В Москве завершилась комплексная реконструкция остановочного пункта Площадь трех вокзалов. Он уже принимает пассажиров МЦД-2 (Нахабино – Подольск) и полностью готов к интеграции в МЦД-4, который скоро соединит Апрелевку и Железнодорожный.

С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров. Они осмотрели ход реконструкции участка Курский вокзал – Площадь трех вокзалов.

В ходе реконструкции этого участка железнодорожники выполнили переустройство 47 городских коммуникаций общей протяженностью порядка 10 км, обеспечив сохранность 6 объектов.

В рамках работ также были полностью переделаны подходы к Курскому вокзалу, для чего была проведена реконструкция Казаковского автодорожного путепровода и усилены Новобасманный путепровод и пешеходный мост в районе Хомутовского тупика. Также построены 1,8 км подпорных стен высотой до 9,6 м, которые выполняют в том числе функцию подавления шума от железной дороги, залиты 90 тыс. куб. м бетона подпорных стен и опор путепроводов, уложены 8 км путей и 18 стрелочных переводов.

«По любым меркам, это один из самых сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри города. Думаю, самый сложный за всю историю Москвы, один из самых сложных в мире. Проложены новые пути, построен, по сути, новый вокзал, три эстакады, три путепровода, и все это в центре города без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения. И сегодня это дает полную уверенность, что проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году, поезда будут ходить с интервалом 3 минуты. Мы уже восстановили движение МЦД-2, который ходил по ограниченному графику в связи с реконструкцией. Поздравляю всех с этим большим событием, это серьезное продвижение вперед. «Российские железные дороги» совершили подвиг», – сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также подчеркнул, что железнодорожный участок реконструировали на полтора года раньше заявленного срока.

«То, что здесь сделано, – это абсолютно уникальный проект. Здесь и плотная городская застройка, и памятники архитектуры, поэтому реализовать его без конкретных решений было бы просто невозможно. Выверена каждая деталь: движение, шумозащита, перенос городских коммуникаций, укрепление подпорных стен и т. д. Вроде бы всего 4 км, но на двух из них установлены шумозащитные экраны. А транспортно-пересадочные узлы, которые сегодня можно и нужно называть московскими городскими вокзалами, по уровню комфорта опережают действительность. Они позволяют чувствовать себя комфортно практически любому пассажиру, в том числе и с ограниченными возможностями. Здесь есть лифты, эскалаторы, заниженные кассы, а также видеотерминал, который дает возможность получать пассажирам консультации в том числе и на жестовом языке», – рассказал Олег Белозёров.

Глава ОАО «ЖД» также отдельно подчеркнул, что в ходе реконструкции были сохранены все исторические архитектурные решения: «Новый ТПУ сегодня внешне соответствует общей архитектурной композиции Площади трех вокзалов. А в Императорском павильоне, построенном в 1896 году, организовано новое культурное пространство для жителей и гостей столицы».

Для пассажиров центральных диаметров возведены 2 островных платформы и пассажирский вестибюль на станции Площадь трех вокзалов. Первая его часть была открыта для пассажиров в июле 2022 года. Сегодня состоялось его полное открытие. После запуска МЦД-4 здесь появится удобная двухминутная пересадка между D2 и D4, а поезда будут останавливаться вдвое чаще, чем сейчас: с интервалом около 3 минут в часы пик.

Остановочный пункт Площадь трех вокзалов – это образцовый хаб с кассами, лифтами и эскалаторами, билетопечатающими и вендинговыми аппаратами, санитарными комнатами, местами для ожидания поездов и динамической навигацией. Здесь также есть справочные информационные видеотерминалы, благодаря удобному интерфейсу которых необходимую информацию в них можно найти самостоятельно или воспользоваться услугами оператора по видеосвязи. В 2023-2024 годах такими информационными видеотерминалами будут оснащены все ТПУ Московских центральных диаметров. Станция Площадь трех вокзалов также оборудована системой бесшовного Wi-Fi. Пассажиры, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету через Wi-Fi.

В ходе строительных работ воссоздан исторический облик Каланчевского путепровода и станции Площадь трех вокзалов. При отделке применены нетиповые, стилизованные под начало XX века, решения. Например, для сохранения неоклассического оформления Каланчевского путепровода с арками, пилонами и нишами железнодорожники провели облицовку его серым колотым гранитом, повторяя в отделке слоеную фактуру созданного архитектором Алексеем Щусевым фасада.