Мультимодальные маршруты с использованием железнодорожного и водного транспорта снова будут доступны пассажирам Горьковской магистрали в летнем сезоне

Для популяризации внутрироссийского туризма в летний период 2023 года холдинг «ЖД» возобновляет мультимодальные перевозки с использованием железнодорожного и водного видов транспорта. Пассажиры смогут оформлять билеты на поезд и скоростное водное судно до пункта назначения одним заказом.

Маршруты водного транспорта проходят по старинным русским городам «Серебряного ожерелья», которое объединяет природные объекты, достопримечательности и памятники Северо-Западного федерального округа, а также по Нижегородской области, где можно познакомиться с удивительным и неповторимым миром народных промыслов.

Так, приехав в город Сортавала Республики Карелии по железной дороге, можно пересесть на скоростное судно «Метеор» и отправиться на остров Валаам. Маршрут будет действовать по 31 августа включительно. При этом расписание «Метеоров» удобно состыковано с расписанием пассажирских поездов, что существенно экономит время на пересадку.

По прибытии поезда в Санкт-Петербург туристы могут отправиться на «Метеоре» в государственный музей-заповедник «Петергоф» (от пристани Спуск со Львами), в экскурсионный тур по крепости Орешек или в Кронштадт (от пристани Кунсткамера). Маршрут будет действовать ежедневно по 1 октября 2023 года включительно.

Из Петрозаводска по 31 июля включительно на теплоходе можно проследовать на остров Кижи к одноименному Государственному историко-архитектурному музею, основанному на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста. Сюда же, помимо существующих на своих первоначальных местах построек, было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов.

Из Великого Новгорода с 26 мая по 27 августа по пятницам, субботам и воскресеньям от пристани Ярославово Дворище теплоход на подводных крыльях по реке Волхов будет доставлять путешественников в деревню Взвад, которая в XII-XIII веках являлась местом княжеской охоты и рыбалки, а сегодня известна Взвадским рыбным заводом «Красный рыбак».

Из Нижнего Новгорода (от причала 8) скоростное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» по пятницам, субботам и воскресеньям со 2 июня по 30 сентября будет доставлять туристов в города Городец, Павлово, Юрино и обратно.

Билеты на перечисленные маршруты постепенно появляются в продаже. Оформить проездные документы как на комбинированный маршрут, так и только на водное судно можно с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

При покупке онлайн нужно задать маршрут, указав станцию отправления, например, Москва, и станцию назначения, например, Кижи (с возвращением в Петрозаводск), Валаам (с возвращением в Сортавалу), Городец (с возвращением в Нижний Новгород), Кронштадт Зимняя пристань и т. д., сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.