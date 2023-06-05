Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сезонный пригородный поезд начнет ходить между Ростовом и Ейском с 10 июня

2023-06-05 13:20
С 10 июня на направлении Ростов-на-Дону – Ейск начнет курсировать сезонный пригородный поезд. Состав будет доставлять пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным и праздничным дням.

Отправление поезда из Ростова-на-Дону в 06:45, прибытие в Ейск в 09:55. В обратном направлении отправление в 17:48, прибытие в донскую столицу в 20:41. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская. Стоимость билета по полному тарифу на все маршрутное направление составит 478 рублей.

На пригородном направлении Ростов-на-Дону – Ейск будут ходить современные рельсовые автобусы РА-3. Они используются на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Составы оборудованы климатическими установками с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Напомним: сезонные рельсовые автобусы РА-3 начали курсировать на направлении Ростов-на-Дону – Ейск по субботам и воскресеньям в июле 2021 года. В 2022 году за летне-осенний период было перевезено свыше 7,5 тыс. пассажиров, что на 64% превысило показатели предшествующего года. Ожидается, что последовательный рост популярности направления сохранится и в текущем сезоне. В 2023 году составы будут ходить порядка 4 месяцев и завершат курсирование 30 сентября.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

