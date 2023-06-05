Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменено 10 и 11 июня

2023-06-05 10:15
Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменено 10 и 11 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения перевозок пассажиров в День Светлогорска назначается поезд № 6742, который будет отправляться от станции Светлогорск-2 10 июня в 23:59 и прибывать на Южный вокзал 11 июня в 01:00.

Поезд проследует в Калининград со всеми остановками. Обращаем внимание пассажиров, что этот поезд назначен вместо последнего вечернего поезда из Светлогорска № 6730 (отправление в 22:22), который 11 июня курсировать не будет.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru