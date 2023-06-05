Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменено 10 и 11 июня

Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменено 10 и 11 июня

10:15

Для обеспечения перевозок пассажиров в День Светлогорска назначается поезд № 6742, который будет отправляться от станции Светлогорск-2 10 июня в 23:59 и прибывать на Южный вокзал 11 июня в 01:00.

Поезд проследует в Калининград со всеми остановками. Обращаем внимание пассажиров, что этот поезд назначен вместо последнего вечернего поезда из Светлогорска № 6730 (отправление в 22:22), который 11 июня курсировать не будет.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.