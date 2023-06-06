Международная «Ласточка» свяжет Сочи и Гагру с 8 июня

В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня холдинг «ЖД» запускает новый международный поезд «Ласточка» Сочи – Гагра.
Он будет курсировать по следующему расписанию:
Сочи – Гагра
|
№
рейса
|
Сочи
|
Гагра
|
Остановки
|
Даты
|
921
|
11:54
|
15:00
|
Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата
|
Ежедневно,
кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа
Гагра – Аэропорт Сочи
|
№
рейса
|
Гагра
|
Аэропорт Сочи
|
Остановки
|
Даты
|
922
|
15:15
|
18:09
|
о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи
|
Ежедневно,
кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа
Аэропорт Сочи – Гагра
|
№
рейса
|
Аэропорт Сочи
|
Гагра
|
Остановки
|
Даты
|
923
|
18:52
|
21:40
|
Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о.п. Абаата
|
Ежедневно
Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи
|
№
рейса
|
Гагра
|
Сочи
|
Остановки
|
Даты
|
924
|
07:30
|
11:34
|
о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста
|
Ежедневно
На маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт», в которых есть все для комфортного путешествия: розетки для подзарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комнаты, светодиодное освещение. В поездах есть специализированные места, оборудованные креплением для инвалидных колясок.
Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш.
Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.
Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.