Международная «Ласточка» свяжет Сочи и Гагру с 8 июня

12:03

В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня холдинг «ЖД» запускает новый международный поезд «Ласточка» Сочи – Гагра.

Он будет курсировать по следующему расписанию:

Сочи – Гагра

№ рейса Сочи Гагра Остановки Даты 921 11:54 15:00 Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа

Гагра – Аэропорт Сочи

№ рейса Гагра Аэропорт Сочи Остановки Даты 922 15:15 18:09 о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа

Аэропорт Сочи – Гагра

№ рейса Аэропорт Сочи Гагра Остановки Даты 923 18:52 21:40 Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о.п. Абаата Ежедневно

Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи

№ рейса Гагра Сочи Остановки Даты 924 07:30 11:34 о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста Ежедневно

На маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт», в которых есть все для комфортного путешествия: розетки для подзарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комнаты, светодиодное освещение. В поездах есть специализированные места, оборудованные креплением для инвалидных колясок.

Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш.

Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.