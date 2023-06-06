Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2023-06-06 12:03
Международная «Ласточка» свяжет Сочи и Гагру с 8 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня холдинг «ЖД» запускает новый международный поезд «Ласточка» Сочи – Гагра.

Он будет курсировать по следующему расписанию:

Сочи – Гагра

рейса

Сочи

Гагра

Остановки

Даты

921

11:54

15:00

Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата

Ежедневно,

кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа

Гагра – Аэропорт Сочи

рейса

Гагра

Аэропорт Сочи

Остановки

Даты

922

15:15

18:09

о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи

Ежедневно,

кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа

Аэропорт Сочи – Гагра

рейса

Аэропорт Сочи

Гагра

Остановки

Даты

923

18:52

21:40

Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о.п. Абаата

Ежедневно

Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи

рейса

Гагра

Сочи

Остановки

Даты

924

07:30

11:34

о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста

Ежедневно

На маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт», в которых есть все для комфортного путешествия: розетки для подзарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комнаты, светодиодное освещение. В поездах есть специализированные места, оборудованные креплением для инвалидных колясок.

Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш.

Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

