Поезд № 426/425 сообщением Калининград – Челябинск – Калининград назначен с 3 июля

2023-06-06 09:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 июля по 31 августа 2023 года в расписание движения поездов на Калининградской железной дороге вновь назначается сезонный поезд № 426/425.

Из Калининграда поезд будет отправляться с 3 июля по 28 августа 2023 года по понедельникам в 09:27 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Челябинск по четвергам, в 06:18. В обратном направлении поезд будет отправляться с 6 июля по 31 августа 2023 года по четвергам в 23:00 с прибытием в Калининград по воскресеньям в 13:37.

Напоминаем, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе.

Продажа билетов открыта на официальном сайте ОАО «ЖД» и в кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

