Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в июньские праздники

14:15

В связи с общероссийским праздничным выходным днем 12 июня на Свердловской железной дороге в период с 11 по 13 июня изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в понедельник, 12 июня, отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) назначен 12 июня вместо 11 июня;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 13 июня вместо 12 июня;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) назначен 11 июня вместо 12 июня;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 12 июня вместо 13 июня;

№ 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27) назначен 12 июня вместо 13 июня;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) назначен 12 июня вместо 11 июня;

№ 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 11 июня вместо 12 июня;

№ 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) назначен 12 июня вместо 11 июня;

№ 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18) назначен 13 июня вместо 12 июня.

С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.