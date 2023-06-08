Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в июньские праздники

2023-06-08 14:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с общероссийским праздничным выходным днем 12 июня на Свердловской железной дороге в период с 11 по 13 июня изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в понедельник, 12 июня, отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

  • № 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) назначен 12 июня вместо 11 июня;
  • № 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 13 июня вместо 12 июня;
  • № 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) назначен 11 июня вместо 12 июня;
  • № 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 12 июня вместо 13 июня;
  • № 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27) назначен 12 июня вместо 13 июня;
  • № 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) назначен 12 июня вместо 11 июня;
  • № 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 11 июня вместо 12 июня;
  • № 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) назначен 12 июня вместо 11 июня;
  • № 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18) назначен 13 июня вместо 12 июня.

С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

