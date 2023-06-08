Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 9 июня

2023-06-08 10:43
В связи с проведением работ по модернизации пути на участке Подкаменная – Глубокая Восточно-Сибирской железной дороги 9, 16, 23 и 30 июня (по пятницам) вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов № 6329 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный и № 6713 Слюдянка-1 – Иркутск-Пассажирский. Поезда будут отправляться позже обычного времени. Разница с действующим расписанием составит 19-20 минут.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на участке Лена – Янталь Байкало-Амурской магистрали пригородный поезд № 6363 Киренга – Лена вместо четвергов 15, 21 июня и пятницы 22 июня назначается по средам 14, 20 июня и в четверг 21 июня. Отправляться и прибывать на конечную станцию поезд будет на 30 минут раньше действующего расписания.

На этом же участке 15 и 22 июня изменится расписание пригородного поезда № 6367 Кунерма – Киренга. Разница с действующим расписанием составит три минуты.

Во всех случаях время указано местное.

Восточно-Сибирская магистраль приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

