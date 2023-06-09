Расписание туристического поезда «Бобренок» изменится с 10 июня

15:33

С 10 июня изменится расписание туристического поезда № 931/932 «Бобренок» сообщением Воронеж-1 – о. п. имени Пескова – Хава. Из Воронежа состав будет отправляться в 09:10 (+5 минут) и прибывать на о. п. имени Пескова (заповедник) в 10:33, на станцию Хава – в 11:06 (-2 минуты). В обратном направлении со станции Хава поезд будет уходить в 14:12 (+7 минут), а в 14:47 (+2 минуты) – от о. п. имени Пескова. Прибытие на станцию Воронеж-1 – в 16:03 (-3 минуты). До 30 июня состав продолжит курсировать ежедневно, кроме понедельника.

Напомним: «Бобренок» – современный рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами – начал возить туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова в апреле. Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой составляет 7 часов.

Подробную информацию о расписании движения поезда можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.