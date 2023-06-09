Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «ЖД» представит сервисы и услуги на интерактивной площадке «PRO Вокзалы»

2023-06-09 15:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Интерактивная выставочная площадка «PRO Вокзалы» открывается 10 июня на Ленинградском вокзале. На ней представлены наиболее актуальные проекты, доступные на крупнейших вокзальных комплексах, в том числе и курортных направлений.

Посетители вокзального комплекса могут не только познакомиться с трендами и инновациями отрасли, но и протестировать многие технологии самостоятельно. Для удобства гостей пространство разделено на несколько обособленных локаций, каждая из которых посвящена конкретному сервису или услуге. Так, у посетителей есть возможность протестировать новые посадочные места и автоматические камеры хранения, задать вопрос оператору справочного видеотерминала, побывать в кофейне «Вокзалы России», приобрести сувенирную продукцию, а также сделать снимок на память в тематической фотозоне. Кроме того, все желающие могут «посетить» бизнес-зал, а юные гости — провести время в детской игровой комнате.

Любителям истории и архитектуры на площадке «PRO Вокзалы» предлагается послушать фрагмент уникального иммерсивного аудиоспектакля «Ленинградский». Полная версия спектакля доступна для желающих круглосуточно на территории Ленинградского вокзала: слушатели могут прикоснуться к прошлому, найти тайное хранилище артефактов, услышать сокровенные истории героев и даже отправить послание в будущее.

Интерактивная площадка «PRO Вокзалы» будет доступна для посетителей ежедневно с 10 по 17 июня с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

