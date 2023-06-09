Вокзал Кострома открылся после обновления

14:27

9 июня после масштабного обновления открылся вокзальный комплекс Кострома. Здесь отремонтировали и утеплили фасад здания, заменили все коммуникации: от систем тепло- и водоснабжения до пожарной автоматики. Помимо этого, в здании вокзала специалисты обновили кровлю, окна и витражи, а на перроне установили навес.

Посетителям вокзала доступны зал ожидания, оборудованный удобными сиденьями с розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов, санитарные комнаты, медпункт, комната матери и ребенка, а также детское игровое пространство.

У пассажиров теперь есть возможность оставить багаж в автоматических камерах хранения, уточнить информацию и задать вопрос оператору через справочный видеотерминал. Обновлена парковка, а возле вокзала появился новый благоустроенный сквер.

Вокзальный комплекс полностью адаптирован для маломобильных пассажиров: обустроены входные группы, санузлы, установлены пониженные прилавки у билетных касс, размещены напольные тактильные указатели, пиктограммы и мнемосхемы.

Теперь это транспортно-пересадочный узел, который совместил железнодорожный и автовокзалы.