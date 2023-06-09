Расписание пригородных поездов на Советском и Черняховском направлениях Калининградской магистрали изменится с 10 по 12 июня

12:31

С 10 по 12 июня все пригородные поезда на Калининградской железной дороге курсируют по расписанию выходного и праздничного дня с изменениями на двух направлениях.

В частности, на Черняховском направлении поезд №№ 6502/6503, курсирующий по четвергам, субботам и праздникам, назначен также и на ближайшее воскресенье, 11 июня. Время отправления из Калининграда – 08:45, из Черняховска – 13:05.

На Советском направлении поезд №№ 6381/6382 из Советска в Калининград (отправление в 06:31) назначен только на 10 июня. Поезд №№ 6385/6386 из Калининграда в Советск (отправление 18:21) будет курсировать только 12 июня. На понедельник, 12 июня, назначен в расписание вечерний «студенческий» поезд, который отправляется из Советска в Калининград в 18:05. Обращаем внимание пассажиров, что в ближайшее воскресенье, 11 июня, этот поезд курсировать не будет.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.