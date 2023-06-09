Летом прямой беспересадочный маршрут впервые свяжет Грозный и Казань

12:13

С 16 июня Чеченскую республику и Республику Татарстан впервые свяжет прямое железнодорожное сообщение. На маршруте Грозный – Казань будет ходить беспересадочный купейный вагон. Он станет курсировать в составе поездов № 302/301 Грозный – Волгоград, № 491/492 Адлер – Казань и № 509/510 Казань – Новороссийск.

В первый рейс из столицы Чеченской республики беспересадочный вагон отправится 16 июня в 06:26 в составе поезда № 302/301 Грозный – Волгоград. На следующий день в Волгограде он будет включен в состав поезда № 491/492 Адлер – Казань, который прибудет в столицу Республики Татарстан 18 июня в 09:33.

В первый рейс из Казани вагон отправится 20 июня в 21:39 в составе поезда № 509/510 Казань – Новороссийск. На станции Волгоград-1 его включат в состав поезда № 302/301 Волгоград – Грозный, который прибудет в Грозный 22 июня в 21:57.

До 30 июля беспересадочный вагон будет курсировать раз в четыре дня, отправляясь из Грозного 16, 20, 24 и 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22 и 26 июля, из Казани – 20, 24 и 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 июля.

Время в пути по полному маршруту из Грозного в Казань составит 51 час, в обратном направлении – 48 часов. В вагоне есть все необходимое для комфорта пассажиров в поездке: кондиционер, экологически чистые туалетные комплексы и многое другое.

Железнодорожный маршрут пройдет через девять регионов. В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах.

Получить более подробную информацию о графике курсирования поездов, в состав которых будет включен беспересадочный вагон, и оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.