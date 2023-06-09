Дополнительная электричка Красноярск – Дивногорск появится в расписании в День России

Дополнительная электричка Красноярск – Дивногорск появится в расписании в День России

11:54

Для удобства пассажиров в праздничные дни, приуроченные ко Дню России, изменится график городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги. В воскресенье, 11 июня, они будут ходить по расписанию субботы, в понедельник, 12 июня, – по расписанию воскресенья.

Кроме того, в понедельник, 12 июня, назначается дополнительный электропоезд Красноярск – Дивногорск – Красноярск. Электричка отправится со станции Красноярск в 09:09 по местному времени, прибудет на станцию Дивногорск в 10:16. Отправление от станции Дивногорск в 10:26, прибытие на станцию Красноярск в 11:30.

В целом, на маршрут Красноярск – Дивногорск – Красноярск в этот день выйдет 12 электропоездов. Все они будут курсировать по расписанию воскресенья.

Также 12 июня назначается пригородный поезд Иланская – Уяр – Иланская (отправление от станции Иланская в 09:30, отправление от станции Уяр в 13:00).

Экспрессы, охватывающие наиболее протяженные пригородные маршруты, в праздничные дни будут курсировать по следующей схеме:

10 и 12 июня выйдут в рейс ускоренные электропоезда Красноярск – Мана – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 10:12, отправление со станции Мана в 15:42);

экспрессы Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск будут следовать 12 июня (в понедельник вместо воскресенья).

Пригородные поезда КрасЖД в Хакасии и Кемеровской области, а также поезда маршрутов Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае будут ходить по обычному расписанию.

Уточнить график движения электропоездов можно по бесплатному телефону центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.