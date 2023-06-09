Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2023 года пассажиры калининградских поездов дальнего следования стали в 1,7 раза чаще приобретать билеты через интернет

2023-06-09 11:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-мае 2023 года пассажиры поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели 155,9 тыс. электронных билетов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае 2023 года через онлайн-сервисы было оформлено 31,4 тыс. проездных документов, что в 1,3 раза больше по отношению к маю 2022 года.

Также увеличилась доля электронных билетов в общем объеме приобретенных пассажирами проездных документов на калининградские поезда дальнего следования. За 5 месяцев 2023 года из каждых трех билетов один был приобретен в кассах, а два – через компьютер или смартфон.

Напоминаем, что приобретать электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

