Расписание ряда поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится с 15 по 25 июня

14:35

С 15 по 25 июня железнодорожники проведут переключение станции Солнечная будущего МЦД-4 на микропроцессорную систему (МПЦ) движения поездов. Это позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. Всего планируется перевести на МПЦ 80 стрелочных переводов и 45 светофоров.

На Киевском направлении уже переведены 6 станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково, Москва-Сортировочная-Киевская и Москва-Пассажирская-Киевская.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Апрелевка, Нара, Солнечная и Новопеределкино, а также аэроэкспрессы в аэропорт Внуково. У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.