Скорый поезд Самара – Минск отправился в первый рейс

2023-06-14 14:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В среду, 14 июня, в первый рейс отправился новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 сообщением Самара – Минск. В течение летнего сезона он даст возможность жителям Поволжья совершать поездки в Республику Беларусь и обратно без пересадок.

Поезд будет курсировать по 13 сентября по средам (кроме 26 июля), из Минска – с 16 июня по 15 сентября по пятницам (кроме 28 июля). Из Самары пассажиры будут отправляться в 13:30 и прибывать в Минск на следующий день в 23:53. Из Минска поезд будет уходить в 21:57 и прибывать в Самару через день в 08:56 (время указано московское).

В пути следования поезда предусмотрены остановки в Пензе, Сызрани, Моршанске, Смоленске и других городах.

Решение о назначении нового поезда было принято в связи с высоким спросом на поездки между двумя государствами, в том числе туристические. С июня по сентябрь в составе поезда № 275/276 можно будет отправиться в «Белорусский круиз» длительностью 12 дней по круговому маршруту Самара – Минск – Самара.

Первые туристы отправятся в путешествие уже 21 июня, а вернутся обратно в Самару 2 июля. В Республике Беларусь путешественников ждет посещение Беловежской пущи, Гродно, Бреста, Лиды и многих других локаций.

Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Узнать больше о «Белорусском круизе» можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22 и на нашем сайте в разделе «Больше путешествий! Турпакеты и тематические вагоны», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

