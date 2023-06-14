Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый рейс ускоренного межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк назначен на 25 июня

2023-06-14 12:59
25 июня состоится первый рейс ускоренного межобластного поезда № 7141/7142 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 отправлением со станции Воронеж-1 в 07:55, прибытием на станцию Липецк в 09:43 (время в пути – 1 час 48 минут). В обратном направлении состав отправится из Липецка в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34 (время в пути – 1 час 43 минуты). Остановки предусмотрены на станциях Графская и Усмань.

Стоимость проезда в одну сторону – 353 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка – 50% от стоимости билета.

Также рейсы состоятся 9, 23 июля и 13, 27 августа 2023 года.

Скоростное сообщение между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

